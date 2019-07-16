عبدالله: لا أحد لديه حق تقديم الفيتو أو وشع الشروط لعقد جلسة للحكومة

لفت عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح قبيل بدء جلسة مناقشة ​الموازنة​، الى أن "العمل الجدي والإصلاح الجدي يجب أن يبدأ سنة 2020"، معتبرا "أننا أَخذنا وقتا كافيا في دراسة موازنة 2019 وهي تأخرت، لذلك الأهم مناقشة موازنة 2020".

وشدد عبدالله على "أننا نعمل ما في وسعنا في الكتلة بالتعاون مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حنى تعقد ​الحكومة​ جلسة ولو إستثنائية من أجل تمرير قطع الحساب حتى يكون إقرار الموازنة قانوني"، جازما أن "لا أحد لديه حق تقديم الفيتو أو وضع الشروط لعقد جلسة للحكومة".