أبي خليل التقى الراعي: أبدى دعماً كبيراً لما يقوم به التكتل حكوميا

زار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار المعلوف​ ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في ​الديمان​، حيث تم التداول بالأوضاع العامة في لبنان بدءاً من الجبل وصولاً إلى ​الموازنة​.

ولفت أبي خليل إلى ان "الراعي أبدى تفهماً ودعماً كبيراً لما يقوم به التكتل حكومياً ونيابياً كما على مستوى الجبل من أجل تحسين أوضاع المواطنين فيه".