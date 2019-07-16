زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار المعلوف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، حيث تم التداول بالأوضاع العامة في لبنان بدءاً من الجبل وصولاً إلى الموازنة.
ولفت أبي خليل إلى ان "الراعي أبدى تفهماً ودعماً كبيراً لما يقوم به التكتل حكومياً ونيابياً كما على مستوى الجبل من أجل تحسين أوضاع المواطنين فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل التقى الراعي: أبدى دعماً كبيراً لما يقوم به التكتل حكوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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