عسكري مقعد من مصابي الحرب أحرق أطرافه الاصطناعية في رسالة إلى النواب

أقدم عسكري مقعد من مصابي الحرب، على إحراق أطرافه الإصطناعيّة، في خطوة أرادها رسالة إلى النواب.
ويعتصم العسكريون المتقاعدون في ساحة الشهداء وأمام مبنى صحيفة "النهار"، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، تزامنًا مع جلسة مجلس النواب التشريعية لإقرار الموازنة العامة.
ودعا العميد المتقاعد مارون خريشة خلال الاعتصام، النواب العمداء في المجلس النيابي، إلى "التصدي للاجحاف اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين".
وسأل النواب: "بأيّ تشريع في العالم تدفع ضريبة الدخل مرّتين، وبأيّ حقّ تحرمون العسكريين من الطبابة وهي أحد أهم أسباب جهوزيّتهم للتصدي لأي عدوان؟".
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