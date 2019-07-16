عسكري مقعد من مصابي الحرب أحرق أطرافه الاصطناعية في رسالة إلى النواب

أقدم عسكري مقعد من مصابي الحرب، على إحراق أطرافه الإصطناعيّة، في خطوة أرادها رسالة إلى النواب.

ويعتصم ​العسكريون المتقاعدون​ في ​ساحة الشهداء​ وأمام ​مبنى صحيفة "النهار"، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، تزامنًا مع جلسة ​مجلس النواب​ التشريعية لإقرار ​الموازنة​ العامة.

ودعا العميد المتقاعد مارون خريشة خلال الاعتصام، النواب العمداء في المجلس النيابي، إلى "التصدي للاجحاف اللاحق بحق ​العسكريين المتقاعدين​".

وسأل النواب: "بأيّ تشريع في العالم تدفع ضريبة الدخل مرّتين، وبأيّ حقّ تحرمون العسكريين من الطبابة وهي أحد أهم أسباب جهوزيّتهم للتصدي لأي عدوان؟".