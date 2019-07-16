دبور: الحوار سيوصلنا لنتائج ايجابية سيتلمسها اهلنا قريباً جداً

وجه سفير فلسطين لدى ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​أشرف دبور​ رسالة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، قائلا: "كلي أمل بأهلنا وربعنا بإفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبنّاء، الذي تجريه ​القيادة​ السياسية الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمُعالجة الثأثيرات السلبية على حقهم بالعيش الكريم نتيجة ​قانون العمل​ للخروج بنتائج عملية، ومن خلال الحوار البناء، الذي نؤكد بأنه سيوصلنا إلى نتائج ايجابية سيتلمسها اهلنا قريباً جداً".

وشدد على "أهمية الحفاظ على العلاقات المتينة والصادقة التي تربطنا بأشقائنا اللبنانيين"، مشيدا بـ"الأداء الرائع لأبناء شعبنا بالحرص الشديد على ​الأمن​ والاستقرار في لبنان، والذي هو أمننا، واستقرار لبنان دعم لقضيتنا وحقنا.".

وأكد "ضرورة الحفاظ على الصورة الناصعة التي تجسدت بالالتزام ب​القانون اللبناني​، وبعدم الانجرار إلى ما لا يخدم قضيتنا العادلة، فهدفنا في مرحلة وجودنا القسري في لبنان، ​الحياة​ الكريمة لحين عودتنا إلى وطننا، والذي يسانده ويدعمه أشقاؤنا اللبنانيين".

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