أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا في تصريح من مجلس النواب أنه "كنا نتمنى ان تكون الموازنة نتيجة رؤيا اقتصادية إلا ان الظروف التي نمر بها حتمت الاسراع بها، وأنا أتمنى ان يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة موازنة الـ2020 وأن تكون فيها اصلاحات أكثر وأن تكون ضمن المهل الدستورية".
ولفت إلى ان "موقنا كتكتل واضح من موضوع قطع الحساب ونتمى ان يعقد مجلس الوزراء جلسة سريعة لحل هذا الموصوع"، مشددا على انه "حان وقت الاهتمام بالملف الاقتصادي".
وشدد على "أننا لا نعطل الحكومة وهناك تنسيق دائم مع رئيس الحكومة سعد الحريري والوضع حتم ان يكون هناك تعليق لجسات الحكومة لكن المشاورات قائمة".
وعن موقف القوات بالتصويت ضد الموازنة، أوضح ان "القوات معنا بالحكومة وكانوا في مناقشات لجنة المال ومواقفهم كانت تصب بالاتجاه الإيجابي"، معبرا عن خشيته من "الدخول بمسلسل مزايدات شعبوية والمفروض ان نحكم عقولنا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: لا نعطل الحكومة ونخشى من المزايدات الشعبوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.