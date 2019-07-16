أبي رميا: لا نعطل الحكومة ونخشى من المزايدات الشعبوية

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح من ​مجلس النواب​ أنه "كنا نتمنى ان تكون ​الموازنة​ نتيجة رؤيا اقتصادية إلا ان الظروف التي نمر بها حتمت الاسراع بها، وأنا أتمنى ان يبدأ ​مجلس الوزراء​ بمناقشة موازنة الـ2020 وأن تكون فيها اصلاحات أكثر وأن تكون ضمن ​المهل الدستورية​".

ولفت إلى ان "موقنا كتكتل واضح من موضوع قطع الحساب ونتمى ان يعقد مجلس الوزراء ​جلسة سريعة​ لحل هذا الموصوع"، مشددا على انه "حان وقت الاهتمام بالملف الاقتصادي".

وشدد على "أننا لا نعطل ​الحكومة​ وهناك تنسيق دائم مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والوضع حتم ان يكون هناك تعليق لجسات الحكومة لكن المشاورات قائمة".

وعن موقف ​القوات​ بالتصويت ضد الموازنة، أوضح ان "القوات معنا بالحكومة وكانوا في مناقشات ​لجنة المال​ ومواقفهم كانت تصب بالاتجاه الإيجابي"، معبرا عن خشيته من "الدخول بمسلسل مزايدات شعبوية والمفروض ان نحكم عقولنا".