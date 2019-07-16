الحريري تبلغت من عبد الله ومراد اطلاق مركز لخدمة المشتركين بالكهرباء في الجنوب

التقت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائبة ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​ رئيس مصلحة ​كهرباء لبنان​ في الجنوب ​سامر عبد الله​ والمدير العام لـ"شركة مراد لخدمات الكهرباء" ​علي مراد​ الذي عرض معها التحضيرات للاطلاق الرسمي لمركز لخدمة المشتركين في شركة مراد "Call Center" في محافظتي الجنوب و​النبطية​ على الرقم الساخن 1597، وذلك بحفل سيقام في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ - صيدا في 3 آب المقبل برعاية وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وحضور مدير عام المؤسسة المهندس ​كمال الحايك​ ورئيس المصلحة ورؤساء دوائر الجنوب وفاعليات.

واشار مراد الى اننا "طرحنا مع النائبة الحريري تصورنا لكيفية تطوير العمل في ​قطاع الكهرباء​ ومكننته ولعمل ال Call Center الذي سيتم اطلاقه رسميا في الثالث من آب، وهو يتيح لأي مواطن موجود في محافظتي الجنوب والنبطية الإبلاغ او الاستفسار عن اي عطل او معاملة او اي شيء يتعلق بالكهرباء، من خلال الاتصال بالرقم 1597 حيث سيكون هناك فريق عمل مدرب وجاهز للرد على اي اتصال بهذا الخصوص، واذا كان هناك عطل في اي دائرة من دوائر مؤسسة كهرباء لبنان في الجنوب او النبطية يحول هذا العطل الى الدائرة المعنية لمتابعته واصلاحه".

ولفت الى ان الـ "Call Center" سيكون في خدمة المشتركين على مدار الأسبوع بما فيها ايام العطل الرسمية من الساعة 7 صباحا الى 11 ليلا على أن يمدد دوامه لاحقا ليصبح 24 على 24 ساعة.