مذكرة قضت برفع الغبن عن المتضررين بسبب إقفال الصندوق الوطني للضمان القسري

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​ مذكرة حملت الرقم 616 تاريخ 16/ 7/ 2019 قضى بموجبها "بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1098 المتخذ في الجلسة عدد 783 تاريخ 28/ 6/ 2019 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 83/ 1 تاريخ 10/ 7/ 2019، تعليق المهل المتعلقة بتسديد الإشتراكات والسندات وتسويات نهاية الخدمة وتقديم المعاملات والطلبات لغاية 20/ 7/ 2019 ضمنا".

كما طلب الدكتور كركي "إعادة جميع الغرامات والفوائد لمن تضرر من إقفال الصندوق قسرا بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة المستخدمين في الصندوق بين 2 و 15 أيار من العام 2019".