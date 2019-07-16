أوضح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تعليقًا على الصيغة المطروحة لنشر الموازنة، أنّ "هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها، ويعمل عليها رئيس الجمهورية ميشال عون".
وأعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصّصة لمناقشة موزانة 2019، "أنّني لم أحدد بعد موعدًا لجلسة الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: هناك صيغة حل لقطع الحساب يعمل عليها عون ولم أحدد بعد موعدا لجلسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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