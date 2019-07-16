الحريري: هناك صيغة حل لقطع الحساب يعمل عليها عون ولم أحدد بعد موعدا لجلسة الحكومة

أوضح رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، تعليقًا على الصيغة المطروحة لنشر ​الموازنة​، أنّ "هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها، ويعمل عليها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

وأعلن خلال الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ المخصّصة لمناقشة موزانة 2019، "أنّني لم أحدد بعد موعدًا لجلسة الحكومة".