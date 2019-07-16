سلطات باكستان أعادت فتح مجالها الجوي للطيران المدني بعد مواجهة مع الهند

أعلنت ​هيئة الطيران المدني​ ال​باكستان​ية "فتح المجال الجوي الباكستاني أمام جميع أنواع الملاحة الجوية وفق المسارات المنشورة بخدمة الملاحة الجوية".

ولفتت وزارة الطيران المدني ​الهند​ية، إلى أنّ "بعد تحرّك باكستان، زالت كلّ القيود بالمجال الجوي في كلا البلدين"، مبيّنةً أنّ "الرحلات الجوية بدأت في استخدام المسارات الجوية المغلقة، ممّا أعطى شركات الطيران تحرّرًا ملموسًا".

ويعيد تحرّك باكستان الّتي تقع في وسط ممرّ طيران حيوي، الارتياح لشركات الطيران الدولية الّتي تأثّرت المئات من رحلاتها لنقل الركاب والشحن يوميًّا، بسبب القيود على المجال الجوي، وزادت من ساعات السفر للركاب ورفعت تكلفة ​الوقود​ للشركات.

وكانت قد أغلقت باكستان مجالها الجوي في شباط الماضين بعد هجوم‭‭ ‬‬نفّذته جماعة متشدّدة تتمركز في باكستان، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند في ​كشمير​، ممّا تسبّب في مواجهة مسلّحة بين البلدين المسلّحين نوويًّا.