خامنئي: سنستمر بخفض التزاماتنا بالاتفاق النووي مقابل عدم التزام الآخرين ببنوده

شدّد المرشد الإيراني ​علي خامنئي​، على أنّ "احتجاز ناقلة ​النفط​ البريطانية من قبل ​بريطانيا​ في ​جبل طارق​ قرصنة، ولن يبقى دون رد".

ولفت إلى أنّ "الدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها الخاصة ب​الاتفاق النووي​، ولن نكون ضعفاء أمام ذلك"، مؤكّدًا "أنّنا سنستمر بخفض التزاماتنا بالاتفاق النووي، مقابل عدم التزام الآخرين ببنوده".