خامنئي: سنستمر بخفض التزاماتنا بالاتفاق النووي مقابل عدم التزام الآخرين ببنوده

شدّد المرشد الإيراني علي خامنئي، على أنّ "احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل بريطانيا في جبل طارق قرصنة، ولن يبقى دون رد".
ولفت إلى أنّ "الدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي، ولن نكون ضعفاء أمام ذلك"، مؤكّدًا "أنّنا سنستمر بخفض التزاماتنا بالاتفاق النووي، مقابل عدم التزام الآخرين ببنوده".
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