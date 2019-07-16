السفير الأميركي في اليابان يستقيل هذا الشهر بعد قضائه عامين في منصبه

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​اليابان​، أنّ "السفير وليام هاجرتي سيستقيل هذا الشهر بعد أن قضى عامين في المنصب".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "هاجرتي تشرّف بتمثيل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والشعب الأميركي خلال عمله لتعزيز التحالف الأميركي- الياباني، الّذي يشكّل حجر زاوية للسلام والرخاء في ​المحيط الهادئ​".

وكان قد أعلن ترامب في وقت سابق، أنّ "هاجرتي سيترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة عن ولاية تنيسي".

وعُيّن هاجرتي سفيرًا للولايات المتحدة الأميركية في اليابان في أواخر تموز 2017، خلفًا لكارولين كنيدي. والتزم بالنهج الصارم الّذي يتّبعه ترامب في قضايا التجارة.