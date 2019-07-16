جاويش أوغلو: أي قرارات ضد تركيا ستزيد من عمليات التنقيب في شرق المتوسط

أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، "أنّنا سنزيد فعاليّاتنا وأنشطتنا في شرق المتوسط"، مؤكّدًا أنّ "التدابير الّتي اتّخذها الاتحاد الأوروبي ضدّ تركيا جاءت لتطمين الجانب الرومي في جزيرة قبرص".
وركّز على أنّ "القرارات الأوروبية ضدّنا على خلفيّة عمليات التنقيب قبالة قبرص لا نأخذها بجديّة، وأي قرارات ضدّ تركيا ستؤدّي لزيادة عمليّات التنقيب"، مشدّدًا على أنّ "على قبرص الجنوبية أن تقوم بمحادثات مع قبرص التركية لحل الخلافات". وأوضح أنّ "مقدونيا دولة صديقة لتركيا، ونحن ندعم انضمامها إلى "حلف الشمال الأطلسي- الناتو".
وبيّن جاوي أوغلو أنّ "لدينا ثلاث سفن تنقيب في شرق البحر المتوسط ، وسنرسل السفينة الرابعة"، منوّهًا إلى أنّ "تركيا ستحافظ على حقوق الأتراك في قبرص".
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