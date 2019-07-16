كوريا الشمالية تحذر من أن المناورات الاميركية-الكورية الجنوبية ستؤثر على محادثات الملف النووي

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حذرت كوريا الشمالية الثلاثاء من ان المناورات العسكرية الاميركية-الكورية الجنوبية التي ستجري الشهر المقبل "ستؤثر" على المحادثات المقترحة في الملف النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وهو أول موقف كوري شمالي حول هذه المسألة منذ ان وافق الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال لقاء مفاجئ في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين على استئناف محادثات نزع الاسلحة النووية لبيونغ يانغ المجمدة.