شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: أردوغان يستعد لإطلاق أكبر حملة ضد المعارضة خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التركية، الضوء على الأزمات الخارجية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنه يفتعل الأزمات الخارجية عن عمد، من أجل خلق عدو جديد بغية التغطية على هزيمته الفاضحة التى تعرض لها فى انتخابات المحليات الأخيرة وإطلاق حملة كبيرة للقضاء على ما تبقى من المعارضة.

وقال الكاتب التركى جان أتاكلى، أن أردوغان ورط تركيا فى أزمات متلاحقة مع أوروبا والغرب من أجل استغلال المشهد للقضاء على المعارضة والتغطية على هزيمته من خلال صفوف مؤيديه عبر الزعم بوجود قوى كبرى تريد النيل من تركيا، وعرقلة صعود نجمها فى المنطقة والعالم، لافتا إلى أن أردوغان عند توقيع العقوبات عليه، سيقدم نفسه أمام الرأى العام التركى أن العالم أجمع يقف أمامه ويتآمر عليه لأنه كان يسير فى الطريق الصحيح، ليجمع شتات شعبيته المتآكلة يوما بعد يوم.

ولفت أتاكلى، أن أردوغان يستعد لإطلاق أكبر حملة ضد المعارضة فى تركيا خلال الفترة المقبلة، وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه تركيا فى فقدان اعتبارها على الساحة الدولية وتتحول إلى المزيد من الفقر، وأن هذا ما يخطط له أردوغان، لأنه يصب فى مصلحته، مشددًا على أن تركيا فى طريقها إلى ذلك المصير لا محالة.