طهران لباريس: نعم اعتقلنا “الجاسوسة” الفرنسية الإيرانية

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أكدت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال حاملة الجنسية الفرنسية الإيرانية المزدوجة، الأكاديمية فريبة أدلخة، من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، إن “أدلخة اعتقلت مؤخراً، لكن انطلاقاً من طبيعة القضية، فإن الوقت ليس مناسبا لإعطاء المزيد من التفاصيل”.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق بأن أدلخة، الأكاديمية المختصة في علم الإنسان والباحثة في معهد الدراسات السياسية بباريس، اعتقلت بتهمة التجسس.
يأتي ذلك بعد يوم على إثارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القضية مع طهران، إذ طلب الاثنين من السلطات الإيرانية تفسيراً بعد شهر على اعتقال أدلخة، الأمر الذي سيعقّد جهود فرنسا في نزع فتيل التوتر في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الاثنين اعتقال أدلخة، مؤكدة في بيان أن فرنسا “اتخذت خطوات تجاه السلطات الإيرانية للحصول على معلومات حول ظروف اعتقالها، وإمكانية الوصول القنصلي إليها، لكنها لم تتلق حتى الآن أي رد مرض”.
ويتزامن هذا التطور مع تزايد الضغوطات في شأن الاتفاق النووي الإيراني بين إيران من جهة وكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى، إذ تتهم طهران الدول الأوروبية الـ3 بعدم الوفاء بتعهداتها في إطار الاتفاق، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، في 8 أيار 2018.
المصدر روسيا اليوم
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