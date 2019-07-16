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خالد بن سلمان يؤكد لغريفثس حرص السعودية على شعب اليمن

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:58 صباحاً - مشاركة

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قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، حرص على الشعب اليمني.

وغرد الأمير خالد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: “التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم”.

وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفثس، قد قال الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: “ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن”.

وأضاف: “بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة”.

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وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أفادت أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

وعاد غريفثس إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

المصدر: – العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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