بعد العقوبات الأوروبية.. تركيا: لن تؤثر علينا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على التواصل والتمويل لأنقرة، بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة.

وقالت الوزارة – في بيان – إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة الاثنين “يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص”.

وجاء في بيان الوزارة أن “القرارات لن تؤثر بأية حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط”.

وأقر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، وفق مصادر أوروبية.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد ببروكسل، إنه “تم إقرار إجراءات بحق تركيا، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة”.

Advertisements

كما أفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كذلك طُلِب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

المصدر: العربية.نت، رويترز