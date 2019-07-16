كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فون دير لين" تقدم بطاقات للمشرعين في الاتحاد الأوروبي قبل التصويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعت "أورسولا فون دير لين" الألمانية اليوم الثلاثاء للفوز على المشرعين الأوروبيين الليبراليين الاشتراكيين والليبراليين المتشككين لدعمها كرئيسة للمفوضية الأوروبية، حيث وضعت سياسات اجتماعية ومناخية وطموحة قبل التصويت.

وإذا رفض المشرعون في البرلمان الأوروبي "فون دير لين"، فسيشكل ذلك ضربة خطيرة للكتلة، التي ستواجهها تحديات من التجارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتآكل المعايير الديمقراطية.

وسيخلق هذا أيضًا صداعًا لقادة الاتحاد الأوروبي الذين سيتعين عليهم التقدم بمرشح آخر في غضون شهر.

وتحتاج فون دير لين، التي استقالت في وقت سابق من هذا الأسبوع كوزير للدفاع الألماني بصرف النظر عن قرار المشرعين الأوروبيين، إلى 374 صوتًا للأغلبية المطلقة.

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وإذا تمت الموافقة عليها، فإنها ستصنع التاريخ كأول سيدة رائدة في المفوضية الأوروبية. ومع ذلك، فإن ترشيحها كمرشح توفيقي من قبل قادة الاتحاد الأوروبي كجزء من تجارة الخيول قد أغضب بعض المشرعين الذين قدموا مرشحيهم.

وقالت فون دير لين إنها كانت على دراية بكيفية قضايا المهاجرين المثيرة للجدل واقترحت تحديث المعايير على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجتها: "نحن بحاجة إلى معالجة المخاوف المشروعة للكثيرين والنظر في كيفية التغلب على خلافاتنا".

وإن نوع الدعم الذي تحصل عليه فون دير لين، قد يعقد وظيفتها كرئيس للتنفيذيين في الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المفاوضات التجارية والسياسة الاقتصادية والمناخية لـ 500 مليون أوروبي وأحكام مكافحة الاحتكار التي تنطوي على عمالقة تكنولوجيين أقوياء.

ويمكنها أن تحصل على 182 صوتًا من حزب الشعب الأوروبي المحافظ وتحتاج إلى الفوز بأكثر من 153 عضوًا في التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين و108 من حزب ليبرالي أوروبا المتجدد.