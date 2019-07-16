كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، داخل قطاع غزة، دون أن يتضح بعد سبب سقوطها.

وجاء أن الجيش الإسرائيلي يحقق في ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت من قبل الفلسطينيين، أم سقطت نتيجة لخلل فيها.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه "لا يوجد مخاوف من تسرب معلومات"، وأنه يجري التحقيق في الحادث.

وأشار إلى أن الطائرة "كانت تقوم بنشاط عملاني روتيني" في قطاع غزة.

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في المقابل، قالت مصادر فلسطينية إن "المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" شرقي المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وأضافت إنه تم استهداف الطائرة المسيرة من قبل "المقاومة"، قبل دخولها في أجواء قطاع غزة وذلك بإطلاق النار عليها.

ولفتت إلى أن الاحتلال يستخدم هذا النوع من الطائرات من أجل جمع المعلومات عن تحركات فلسطينية في داخل قطاع غزة.