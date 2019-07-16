كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع البرلمان اللبناني وسط إجراءات أمنية مشددة لمناقشة الميزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المشرعون اللبنانيون مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2019 وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات محدودة ضد تدابير التقشف المقترحة.

تهدف الميزانية المقترحة إلى تجنب حدوث أزمة مالية من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام في محاولة للحد من العجز المتزايد، حيث يوجد مخاوف جدية بشأن الانهيار الاقتصادي.

يقول النقاد إن الإجراءات المقترحة تفشل في إدخال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي. استمرت احتجاجات الموظفون المدنيون منذ أسابيع خوفًا من أن تؤدي التدابير التي سيتم تبنيها في الميزانية الجديدة إلى تخفيض أجور موظفي الدولة.

تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت صباح الثلاثاء، قبل المناقشة التي استمرت ثلاثة أيام.

