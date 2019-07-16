كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تؤكد اعتقالها للباحثة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت إيران أنها اعتقلت باحثة تحمل الجنسية الفرنسية الإيرانية. وجاء هذا التأكيد خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي اليوم الثلاثاء.

وأوضح إسماعيلي ان المذكورة "من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم مؤخرًا"، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول القضية لاحقًا. هذا وفقًا لموقع القضاء.

وقالت فرنسا يوم الاثنين إنها تسعى للحصول على معلومات حول عادلخاه وطالبت القنصلية بالوصول إليها "دون تأخير". كما ذكرت مواقع المعارضة الإيرانية المتمركزة في الخارج إنها اختفت في يونيو في طهران.

لا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، وتقوم من حين إلى آخر باحتجاز مواطنين مزدوجين بتهم أمنية. فقد احتجزت إيران أيضًا نازانين زاجاري-راتكليف، التي قُبض عليها في أبريل 2016 بتهمة التآمر ضد الحكومة الإيرانية. وتنفي عائلتها المزاعم.