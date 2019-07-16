كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال.. الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي يزور بيدوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع ، السيدة براميلا باتن ، بيدوة في ولاية جنوب غرب الصومال ، وعقدت خلالها سلسلة من الاجتماعات مع الزعماء المحليين.

عقدت السيدة باتن جلسات مع الزعماء المحليين والجهات الفاعلة غير الحكومية حول منع العنف الجنسي في النزاعات والتصدي له وتعزيز العدالة وسيادة القانون.

Advertisements

ناقشت السيدة باتن مع مسؤولي ولاية ساوث ويست الدعم المقدم للناجين من العنف الجنسي ، ولا سيما النساء والفتيات.

وتأتي الزيارة على خلفية العنف الجنسي المتزايد خاصة ضد النازحين والأطفال.

وقد تم إلقاء اللوم على عدم وجود قوانين عقابية للحد من الرذيلة لعدم وضع ردع كافٍ ضد الجناة.