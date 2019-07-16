كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيمس سوان: الهجمات الإرهابية لا تعرقل جهود تحقيق الاستقرار في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مبعوث للامم المتحدة في الصومال، إن الهجمات الارهابية لن تعرقل جهود استقرار الصومال واعرب عن تضامنه في اعقاب الهجوم الارهابي الذي وقع يوم الجمعة وقتل فيه 26 شخصا واصيب 56 اخرون.

زار جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال ، يوم الاثنين مدينة كيسمايو الساحلية في منطقة جوبالاند في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي ادعى متشددو الشباب من أجله. المسئولية.

وقال سوان في بيان أصدره بعد زيارة استغرقت يوما واحدا إلى كيسمايو "مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة لا يمكن أن تعرقل التقدم الذي أحرزه جوبالاند نحو المصالحة والاستقرار السياسي كدولة عضو في الصومال في الصومال."

وأعرب عن تعازيه لأسر الذين فقدوا حياتهم في الهجوم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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"الهجوم الذي وقع في 12 يوليو أدى إلى مقتل وجرح مدنيين أبرياء ، من بينهم صحفيان صوماليان بارزان. لا يوجد أي تبرير سياسي أو أيديولوجي لمثل هذه الأعمال الوحشية. تقف الأمم المتحدة مع شعب وسلطات جبالاند وهم يتعاملون مع هذه المأساة الرهيبة. قال سوان.

خلال الزيارة التي تمت عندما كان جوبالاند يستعد لإجراء انتخابات رئاسية وإقليمية غير مباشرة ، التقى سوان برئيس جوبالاند أحمد محمد إسلام ، المعروف باسم مادوبي.

"لقد أجريت مناقشات صريحة اليوم مع الرئيس مادوبي. من المهم أن يتم اختيار أعضاء جدد في برلمان جوبالاند والرئيس دون عنف ، في الوقت المحدد ودون تدخل ، وأن يتبع عملية عادلة وشفافة مقبولة للجميع قال سوان.

وقال إن الأمم المتحدة تحتفظ بوجود قوي في جوبالاند ، على الرغم من الوضع الأمني ​​المتقلب.