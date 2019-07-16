كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحفيون الباكستانيون ينظمون احتجاجات للتنديد بالرقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الصحفيون الباكستانيون احتجاجات على مستوى البلاد للتنديد بالرقابة الشديدة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية القوية في البلاد، وعمليات التسريح الجماعية بسبب التخفيضات في الميزانية والتأخير الذي استمر لأشهر في دفع رواتبهم.

ويقود اتحاد الصحفيين الباكستانيين مسيرات اليوم الثلاثاء، التي يطلق عليها يوم الاحتجاجات، حيث قرر الصحفيين "محاربة الرقابة غير المسبوقة". واوضح أفضال بوت، رئيس الاتحاد، ان المظاهرات ليست سوى "بداية لحركة احتجاج".

يقول الصحفيون والمدافعون عن حرية الصحافة إن الجيش في البلاد يضغط على وسائل الإعلام لقمع التغطية الحرجة في حين تقوم الحكومة المنتخبة حديثًا بخفض ميزانية الإعلان، مما يضغط على مصدر رئيسي لإيرادات الصحف الخاصة ومحطات التلفزيون.

