كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 18 شخصًا وإصابة 14 اخرين في حادثي مرور بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني ان 18 شخصًا قد لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون في حادثتي طريق منفصلتين في البلاد.

يقول التقرير إن كلا الحادثين وقعا اليوم الثلاثاء، وانه توفي 11 شخصا بعد أن سقطت حافلة صغيرة في واد في مقاطعة أصفهان بوسط البلاد، كما اصيب ثمانية اخرون ونقلوا إلى المستشفى. وورد أنهم في حالة خطيرة.

وقع الحادث الثاني، الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، اثر تصادم حافلة وسيارة في جنوب شرق سيستان وبلوشستان، واجتاح السيارتين حريق ضخم بعد الاصطدام.

يموت حوالي 17000 شخص كل عام في الحوادث حيث تمتلك إيران واحد من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، والسبب في ذلك تجاهل قوانين المرور والمركبات غير الآمنة وعدم كفاية خدمات الطوارئ.

