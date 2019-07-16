كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أسير فلسطيني بعد أسبوعين من اعتقاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، يوم الثلاثاء، بأن الأسير الفلسطيني، نصر طقاطقة، توفي في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الإسرائيلي في الرملة، بعد أقل من شهر على اعتقاله.

وقال مدير مكتب هيئة الأسرى ببيت لحم، منقذ أبو عطوان، إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية وفاة الأسير الذي ما يزال في العشرينات من العمر، وجرى توقيفه في مطلع يوليو الجاري.

وأضاف أبو عطوان، أن الراحل كان يعاني من مشاكل في التنفس وأمراض أخرى، وتم تزويد ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي حضر لاعتقاله بالتقارير الطبية كاملة.

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وأوضح التقرير الذي جرى تقديمه للسلطات الإسرائيلية، أن الموقوف لا يستطيع البقاء في الأماكن المغلقة، كما أنه بحاجه لمكان مفتوح من أجل استمرار عملية التنفس بشكل طبيعي.

وفي المقابل، نفى أقارب المعتقل الراحل أن يكون ابنهم قد عانى من أي أمراض سابقة قبل دخول السجن.