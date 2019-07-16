كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فون دير لين" على استعداد لمنح تمديد جديد لبريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت أورسولا فون دير لين، المرشحة لخلافة جان كلود يونكر كرئيسة للمفوضية الأوروبية، إنها ستمنح تمديدًا آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا احتاجت بريطانيا ذلك لضمان انسحاب منظم من الكتلة.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة في 31 أكتوبر، وهو بالفعل تأخير لمدة نصف عام من تاريخ المغادرة الأصلي. ومع ذلك، فإن بريطانيا تعصف بالانقسام الداخلي حول شروط المغادرة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت المشرعين بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء "أنا على استعداد لتمديد آخر لموعد الانسحاب في حالة الحاجة إلى مزيد من الوقت."

وأشار بوريس جونسون، المرشح المفضل لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، الي انه يريد مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق.

