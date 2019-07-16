كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون عراقيون إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوبي البلاد، ما تسبب في إيقاف عمليات التحميل، اليوم الثلاثاء، لفترة وجيزة، لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بميناء ومصادر في شركة نفط البصرة، القول إن "الحريق نشب في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية".

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من جانبها، نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصادر القول "إن فرق الاطفاء سيطرت على حريق اندلع بميناء الخفكة النفطي في محافظة البصرة".

​وأشار المصدر إلى إجلاء أكثر من 1000موظف، لافتا إلى أن الميناء يقوم بتصدير النفط للأسواق العالمية.