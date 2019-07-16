الملتقى 15 للشبيبة .. البيجيدي يستعد لتأطير ما يقارب 4000 شاب لأسبوع كامل

يستعد حزب العدالة والتنمية لتنظيم واحد من أكبر مواعيده الوطنية، باستقبال ما بين 3000 و4000 شاب، لمدة أسبوع، بحضور شخصيات سياسية معروفة، وطنيا ودوليا.

وخلال هذه السنة، تنظم شبيبة العدالة والتنمية، الذراع الشبابي لحزب العدالة والتنمية، ملتقاها الوطني بمدينة القنيطرة، انطلاقا من نهاية الأسبوع الجاري، حيث ينتظر أن يفتتحه الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، إلى جانب قيادات حزبية أخرى.

وفي ذات السياق، ينتظر أن ينظم الملتقى الوطني للشبيبة تحت شعار “تعبئة شبابية لتعزيز المكاسب الإصلاحية”، حيث يرتقب أن يتم وضع التجربة الإصلاحية بالمغرب منذ سنة 2011 وإلى اليوم محط نقد ومناقشة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات المنطقة العربية ما بعد الثورات بحضور عدد من القيادات السياسية في المنطقة.

وفي الوقت الذي عاش حزب العدالة والتنمية سنة من النقاشات بعد التصدع، الذي خلفه آخر مؤتمر وطني، ينتظر ان تستضيف الشبيبة عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق للحزب، ورئيس الحكومة السابق، في إحدى الندوات، فيما ينتظر أن يتم الكشف عن البرنامج النهائي للملتقى قبيل انطلاقه.

يشار إلى أن الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية يضم برنامجا من المحاضرات والندوات، طيلة الأسبوع، وتتجه إليه الأنظار كمنصة لتصريف الخطاب السياسي لمختلف المشاركين فيه.