المصري جريشة حكما لمباراة تونس ونيجيريا

عينت لجنة التحكيم داخل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، المصري جهاد جريشة حكما لمباراة الترتيب الخاصة بكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، والتي ستجمع غدا الأربعاء، بين تونس ونيجيريا.

ويساعد جريشة في مهمة التحكيمية، كل من مواطنه محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، وعيسى يايا من تشاد كمساعد ثاني، بينما يتولى البوتسواني جوشوا بوندوا مهمة الحكم الرابع، للمباراة التي سيحتضنها ملعب القاهرة الدولي.

ويخوض المنتخب التونسي لقاء الترتيب، عقب خسارته في نصف النهائي أمام السنغال بهدف دون رد بعد التمديد، في حين انهزم منتخب نيجيريا في مواجهته للجزائر بهدفين مقابل هدف واحد، مما جعله ينافس على احتلال المركز الثالث لنهائيات “كان” 2019.