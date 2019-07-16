اليمين الفرنسي يضع عينه على المغرب.. مستشار لوبين يصدر كتابا عن 20 سنة من حكم الملك محمد السادس

تزامنا مع تخليد الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للحكم بالمغرب، يرتقب أن يخرج الذراع الأيمن للزعيمة اليمينية الفرنسية “مارين لوبين”، كتابا جديدا عن الملك محمد السادس.

وفي ذات السياق، نقلت مجلة “جون أفريك” في آخر عدد لها، أن “ايميريك شوبراد”، مستشار “مارين لوبين”، رئيسة التجمع الوطني، ينتظر أن ينشر، في شهر شتنبر المقبل، تحت عنوان “الجغرافيا السياسية لملك”، من منشورات ” Elipses”، وهو الكتاب، الذي يناقش أداء الدبلوماسية المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة، ويضع تحت المجهر التوجه الإفريقي للملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة.

و”شوبراد” كان قد درس ست سنوات في مدرسة عسكرية في القنيطرة، في إطار اتفاقية تعاون عسكري بين المغرب وفرنسا، قبل الالتحاق بوفد مغربي يشتغل على قضية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة.

وأشار ذات المصدر إلى أن اهتمام اليمين المتطرف الفرنسي بالمغرب ليس حديثا، إذ كان الرجل الثاني في الحزب اليميني الفرنسي “جون كلود مارتينز” قد قدم، سنة 2015، كتابا بعنوان “محمد السادس ملك الاستقرار”.