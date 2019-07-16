طقس الثلاثاء.. جو حار مع رياح قوية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس جد حار إلى حار فوق كل من الجنوب الشرقي، وجنوب وداخل البلاد. كما ستهم سحب منخفضة خلال الصباح و الليل، وستكون كثيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي وغرب الواجهة المتوسطية مع احتمال قطرات مطرية أو تكون كتل ضبابية محلية، فيما ستبقى السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية خلال الزوال، وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي، بالجنوب الشرقي ومن الشمال أو الغرب عموما بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وسوس، والسهول الواقعة غرب الأطلس ، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي، و ما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة جوار السواحل، وما بين 29 و34 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الغربية للأطلس، وسوس، وداخل الشياظمة وبالجنوب، وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي، و كذا شمال شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف، وهائجا بالجنوب وسيدي إيفني.