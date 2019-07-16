إيران: مصرع 18 شخصا وإصابة 14 في حادثين منفصلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 18 شخصا مصارعهم، وأصيب 14 آخرين في حادثي طرق منفصلين في إيران، بحسب التلفزيون الحكومي الإيراني.

وجاء أن 11 شخصا لقوا مصارعهم بعد أن سقطت حافلة صغيرة في واد بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

كما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات.

أما الحادث الثاني الذي أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، فقد نجم عن تصادم بين حافلة ومركبة في محافظة سيستان وبلوشستان الجنوبية الشرقية.

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وعلم أن حريقا ضخما شب في المركبتين فور وقوع حادث الاصطدام.

وأصيب 6 آشخاص آخرين في الحادث.

يشار إلى أن لدى إيران واحدا من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، حيث يلقي نحو 17 ألف شخص مصارعهم كل عام في حوادث طرق. ومن بين أسباب ذلك تجاهل قوانين المرور، وعدم أمان المركبات وعدم كفاية خدمات الطوارئ.