نتفليكس تحذف مشهد انتحار من أكثر مسلسلاتها شهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إنها قررت حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها (13 ريزونز واي) "13 سببا" يصور انتحار بطلة المسلسل.

ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان قصة شابة، تدعى هانا، تنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.

ولم يتسن الوصول إلى ممثل عن نتفليكس للتعليق.

وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إنها تلقت نصيحة خبراء في مجال الطب ”وقررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجو 13 ريزونز واي حذف المشهد الذي تنهي فيه هانا حياتها".

وعلى الرغم من إشادة النقاد بالمسلسل فإنه واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.

وقوبل قرار حذف المشهد بالترحاب من مجلس الآباء التلفزيوني الذي يضغط على نتفليكس لحذف المسلسل تماما من على منصتها.

وقال المجلس "أقرت نتفليكس أخيرا بالتأثير الضار الذي يلحقه المحتوى القاسي كمشهد الانتحار في 13 ريزونز واي بالصغار".

Advertisements

وخلصت دراسة أمريكية إلى أن حالات انتحار الشبان الأمريكيين زادت قرابة الثلث في الشهر التالي لبدء بث مسلسل "13 ريزونز واي" عام 2017.

لكن الباحثين قالوا إن الدراسة لم تستطع إيجاد صلة مباشرة بين المسلسل وهذه الزيادة في معدلات الانتحار أو استبعاد دوافع أخرى.

ويحكي المسلسل قصة فتاة مراهقة تنتحر وتترك وراءها 13 تسجيلا صوتيا تذكر في كل منها سببا دفعها لإنهاء حياتها.

وقوبل المشهد بهجوم من الآباء والأمهات وعاملين في مجال الصحة مما دفع نتفليكس في عام 2017 إلى بث تحذيرات إضافية للمشاهدين وتوجيههم إلى جماعات تقدم الدعم للمراهقين.

وطرحت نتفليكس الموسم الثاني من المسلسل في مايو أيار 2018 وجرى الاتفاق على إنتاج موسم ثالث.