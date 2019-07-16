شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب أمريكي يُحذر من سقوط نظام قطر جراء استرضاء إيران وتركيا وواشنطن والان مع التفاصيل

قال باحث أمريكي، أنه "بعد مقاطعة قطر من جيرانها تقوم الدوحة وعلى نحو غير مناسب بموازنة صداقاتها مع القوى المتنافسة الثلاث في الشرق الأوسط: الولايات المتحدة وتركيا وإيران.

وحذر النظام القطري من السقوط جراء سياسة «اللعب على أكثر من حبل»، في ظل حرصها على استرضاء 3 دول تشوب علاقاتها توترات تتراوح بين خلافات المصالح والتناقضات الاستراتيجية.

وقال حسين إيبش، وهو كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربي (مقره واشنطن)، إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لواشنطن مؤخراً ولقاءه الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض أحدث مؤشر على المخاطر الكبيرة عالية الحساسية في السياسة الدولية.

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وأشار في مقال رأي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى أنها بعد مقاطعتها من جيرانها تقوم الدوحة وعلى نحو غير مناسب بموازنة صداقاتها مع القوى المتنافسة الثلاث في الشرق الأوسط: الولايات المتحدة وتركيا وإيران.

ولفت إلى أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين تقاطع الدوحة، في ظل رعاية الإمارة الصغيرة للجماعات المتطرفة، وتنظيم الإخوان.

ونوه بأن قطر لم تغير سياساتها بعد المقاطعة، لكنها تعتمد أكثر على دعم القوى الإقليمية، وتعرض عليها مكاسب في المقابل.

وخلال زيارته إلى واشنطن، قيل إن الأمير تميم عرض أن يكون وسيطاً مع إيران، لكن الولايات المتحدة لم تبدِ اهتماماً بعرضه.