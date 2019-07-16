القضاء الإيراني يؤكد اعتقال باحثة فرنسية من أصل إيراني

أكد القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، اعتقال باحثة فرنسية من أصل إيراني دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأكد ناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية اعتقال باحثة إيرانية فرنسية، لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت أمس الإثنين، أن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه اعتُقلت في إيران، في يونيو/حزيران الماضي، وتمنعها السلطات الإيرانية من الاتصال بالسفارة والموظفين القنصليين.

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وفاريبا عادلخاه (60 عاماً)، باحثة أكاديمية ورئيسة الأبحاث في مركز "ساسينس بو" الفرنسي، وتدرّس في معهد العلوم السياسية في باريس، اعتقلت في إيران، في يونيو الماضي، من قبل الحرس الثوري، بزعم التجسس، وفقًا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الإثنين، إن "السلطات الفرنسية أُبلغت مؤخرا بتوقيف فاريبا عادلخاه"، مؤكدة أنها تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية.

وأضاف البيان أن "فرنسا تدعو السلطات الإيرانية إلى الكشف عن كامل تفاصيل وضع السيدة عادلخاه وتكرر مطالبها، خصوصا في ما يتعلق بالسماح فورا بإجراء اتصال قنصلي معها".