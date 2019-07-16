شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يتقدم في طرابلس وميليشيات الوفاق تتراجع والان مع التفاصيل

أفادت مصادر خاصة، لقناة "218" الليبية، مساء الإثنين، بأن قوات اللواء التاسع التابع للجيش الوطني الليبي، حققت تقدماً في محور الزطارنة، فيما تراجعت قوات حكومة الوفاق بالمنطقة.

وأكدت المصادر، تقدم قوات الجيش الوطني في محاور خلة الفرجان، والعزيزية في طرابلس، وسط انسحاب قوات الوفاق.

Advertisements

وفي محور وادي الربيع بات الجيش الوطني يسيطر إلى منطقة ما بعد أول كوبري، بينما وصلت قوات الجيش إلى قبل جامع السويحلي في محور الشوارع الأربعة.

ومن جهتها، تشهد مدينة ترهونة وضعاً أمنياً اعتيادياً مع تشديد في نقاط التفتيش والبوابات، كما تم تثبيت أكثر من ثلات بوابات رسمية في منطقة الخضراء والداوون، فيما تبدو حركة المواطنين طبيعية، وجميع الدوائر الحكومية تعمل بشكل طبيعي.

وبدأت الحياة في مناطق سوق الخميس والسبيعة وقصر بن غشير تعود لطبيعتها، حيث شرع المواطنون في فتح المحال التجارية، وبدأت الحركة في هذه المناطق تعود تدريجياً.