مقتل منتسب أمني أثناء مطاردته عجلة حاولت الفرار من نقطة تفتيش شمالي بابل

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل منتسب أمني بإطلاق نار أثناء مطاردته عجلة حاولت الفرار من نقطة تفتيش في ناحية الاسكندرية شمالي محافظة بابل. يتبع...

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