بالفيديو: طرد بريطانيتين من الطائرة لوصفهما مسلمين بـ'الإرهابيين'

وتسببت السيدتان بتعطيل رحلة الطيران المتوجهة من مدينة دالامان التركية إلى لندن لمدة 70 دقيقة يوم الجمعة الماضي، بسبب صياحهما وتوجيههما إهانات عنصرية.

وهاجمت السيدتان 3 رجال مسلمين يرتدون ملابس بيضاء بوصفهما «بالإرهابيين»، وقالتا إنهم يشكلون تهديداً على سلامة الطائرة المتجهة إلى مطار غاتويك في لندن، وذلك وفقاً لما ذكره شهود عيان لصحيفة «ميرور» البريطانية.



وقالت شامية أولدهام (18 عاماً)، من لندن لموقع «ميرور»: «إحدى السيدتين كانت واقفة في مقدمة الطائرة وهي تصيح بالإساءات، واستمرت في قولها إنها لا تريد الطيران معهم ورفضت ترك الطائرة تقلع وهم على متن الطائرة».

وقال البلجيكي ماريو فإن بوبيل (40 عاماً)، وهو أب لثلاثة أطفال كان على متن الطائرة، إن إحدى السيدتين كانت «عدوانية للغاية واستخدمت كلمات عنصرية».

كما أضاف في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر»: «رفضت إحدى الراكبات في رحلة توماس كوك البقاء على متن الطائرة لأن 3 رجال ملتحين يرتدون ملابس بيضاء».