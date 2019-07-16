بالفيديو: طرد بريطانيتين من الطائرة لوصفهما مسلمين بـ'الإرهابيين'

تعرضت سيدتان بريطانيتان للطرد من طائرة تابعة لشركة «توماس كوك» لوصفهما رجالاً مسلمين يرتدون ملابس بيضاء بأنهم «إرهابيون».
وهاجمت السيدتان 3 رجال مسلمين يرتدون ملابس بيضاء بوصفهما «بالإرهابيين»، وقالتا إنهم يشكلون تهديداً على سلامة الطائرة المتجهة إلى مطار غاتويك في لندن، وذلك وفقاً لما ذكره شهود عيان لصحيفة «ميرور» البريطانية.
وقالت شامية أولدهام (18 عاماً)، من لندن لموقع «ميرور»: «إحدى السيدتين كانت واقفة في مقدمة الطائرة وهي تصيح بالإساءات، واستمرت في قولها إنها لا تريد الطيران معهم ورفضت ترك الطائرة تقلع وهم على متن الطائرة».
وقال البلجيكي ماريو فإن بوبيل (40 عاماً)، وهو أب لثلاثة أطفال كان على متن الطائرة، إن إحدى السيدتين كانت «عدوانية للغاية واستخدمت كلمات عنصرية».كما أضاف في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر»: «رفضت إحدى الراكبات في رحلة توماس كوك البقاء على متن الطائرة لأن 3 رجال ملتحين يرتدون ملابس بيضاء».
وأقلعت الطائرة في النهاية في الساعة 2:25 صباحاً بالتوقيت المحلي بعد أن قامت الشرطة بمرافقة السيدتين إلى خارج الطائرة وسط هتافات ضدهما من باقي المسافرين الرافضين لسلوكهما العنصري.
من جانبه، قال متحدث باسم «توماس كوك» لصحيفة «ديلي ستار»، إنه تم نقل اثنتين من الركاب على متن الطائرة MT105 من دالامان إلى لندن من الطائرة «بعد أن قامتا بسلوك هجومي على متن الطائرة». وأضاف: «تعد سلامة عملائنا وطاقمنا دائماً من أولوياتنا الأولى ولا نقبل هذا النوع من السلوك على طائراتنا ونحن نأسف لعملائنا على التأخير».
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