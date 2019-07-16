صالح: حريصون على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى حرص العراق على تمتع الفلسطينيين المقيمين فيه بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم.
وأضاف البيان، أن الطرفين "استعرضا آخر التطورات والمستجدات السياسية العربية والدولية، وضرورة تأسيس منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل السياسي والامني والاقتصادي، بما يحقق الاستقرار والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة".
وأكد صالح، وفقاً للبيان، "موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى "حرص الدولة العراقية على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني "رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات"، مثمناً "مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة".
يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وصل، أمس الاثنين (15 تموز 2019)، إلى العاصمة بغداد والتقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
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