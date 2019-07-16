داعش يعدم شخصين رميا بالرصاص في كركوك

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل مدنيان في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، واستهدف إحدى القرى جنوبي مدينة كركوك.
وقال المقدم ثائر العبيدي، من شرطة كركوك إن "عناصر من داعش اقتحموا، صباح اليوم الثلاثاء، قرية أحمد الدانوك التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك، واقتادوا شخصين بتهمة التعاون مع قوات الأمن، ثم أعدموهما رميا بالرصاص، قبل أن يلوذوا بالفرار".
ولا يزال داعش ينفذ عمليات في أنحاء متفرقة من العراق، رغم إعلان القضاء على التنظيم الإرهابي عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.
وفي 7 يوليو/تموز الماضي، أطلق الجيش العراقي، عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن تحرير مدينة الموصل العراقية رسميا من قبضة داعش، بعد معركة دامت 8 أشهر تقريبا لاستعادتها، وصفتها القيادات الأمريكية بالحرب الأكثر حدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك عام 2017.
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