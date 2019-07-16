قطر تعيد النازية إلى إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظيم الحمدين الحاكم في قطر يعيد النازية إلى مدينة جالاراتي بمقاطعة فاريزي شمال إيطاليا عن طريق تزويد عناصر من اليمين المتطرف بالسلاح؛ بصاروخ جو-جو، و9 بنادق هجومية، و30 بندقية صيد، ومسدسات وذخائر ولوحات نازية قديمة تحمل شعار الصليب المعقوف.

وكان قد كشف كتاب جديد يحمل اسم "أوراق قطر"، عن التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، عبر مؤسسة "قطر الخيرية"، التي تبث سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.