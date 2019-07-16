قرقاش: على قطر وقف المراهقة السياسة والترهات الإعلامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن على النظام القطري أن يكف عن المراهقة السياسة والترهات الإعلامية التي لم تفده شيئاً سوى هدر السيادة والمال.
وأضاف في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه".
وتابع قرقاش: "التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال".
وأكد قرقاش في تغريدة أخرى الأحد أن دعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لقطر لتسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة.
وأشار إلى أن العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، مؤكداً أن الأولوية ألا "تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".
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