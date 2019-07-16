وزير خارجية البحرين: "ما خفي أعظم" تآمر دولة مارقة

أكد وزير الخارجية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن ما تحيكه دولة قطر "المارقة" يقع ضمن سلسلة من تآمر مستمر على مملكة البحرين.

وأشار في بيان على موقع الخارجية البحرينية إلى أن برنامج "ما خفي أعظم" والذي بثته قناة الجزيرة مساء يوم أمس الأحد وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وتابع البيان أن "ما ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دولة وشق وحدة الصف بين شعوبه".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ الإجراءات الحازمة كافة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.