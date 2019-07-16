غلاب: سيندم العالم إن لم يقفوا بحزم ضد إيران وقطر والإخوان

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الثلاثاء، "سيأتي اليوم الذي يندم العالم من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه وسيكون اشد الناس ندما المسلمين ان لم يقفوا بالصرامة والحزم لتحقيق اسقاط نظام ولاية الفقيه، تصحيح وضع دولة قطر".

وتابع غلاب في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إصلاح ديني جذري، ضرب الارهاب من جذوره، تفكيك الاسلاموية الحزبية العابرة للحدود".

وبين أنه "لم يتوقع احد ان تدعم قطر حركة نازية في إيطاليا وبالصواريخ حتى القذافي ما سواها".

ومضى "علاقة فلول المخابرات النازية بعد سقوط هتلر مع الاخوانية وتشكيل نظامها الخاص وبناء الفاشية الأيديولوجية بدأت بعد ١٩٤٥".

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وأشار إلى أنه "مازال هذا الملف غامضا رغم شذرات تاريخيه المح لها باحث في التاريخ من جامعة هارفارد

وشدد أن "كل من تعاون مع الحوثية وليس مع ولايتهم العنصرية وفي قلبه ذرة من حمية وكرامه حتما سيواجهونها، وحاليا في صراع دموي مع من كان معها وينبذها وستتسع دائرة الاغتيالات مستقبلا، وصامتون يعضون أصابع الندم وينتظرون اللحظة المناسبة ليكونوا جحيم غاضب في وجهها، وينتظرون كالصابر الداعس على جمر

واختتم"لم يصل العرب الى هذا الوضع لولا اندفاع الاسلاموية بأجنحتها ارهابية كانت او معتدلة سنية او شيعية ،لقد شكلت مجالا لنشر الفوضى والتخريب والحروب الأهلية واضعاف الدولة الوطنية وانهاك الشعوب،ووظفت الاسلام بالارهاب وكمنتفع انتهازي قذر،والمآل خربت السياسة والامن وأنهكت الدين والتدين".