اعتقال قياديين من داعش في كركوك

قالت مصادر عراقية، إن ميليشيا الحشد الشعبي أعلنت أمس الإثنين، اعتقال قياديين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.
وقالت ميليشيا الحشد في بيان، إن "قوة مشتركة من استخبارات قاطع الشمال للحشد الشعبي واللواء 61 في الحشد ومديرية استخبارات الداخلية تمكنت خلال عملية نوعية من إلقاء القبض على قياديين بتنظيم داعش الإرهابي في كركوك"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز" أمس الإثنين.
وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر داعش في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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