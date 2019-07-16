قطريون يفضحون كذبة مؤسسة حمد الطبية وممارساتها الشنيعة

رغم ضخامة الإنفاق الموجه للقطاع الطبي تظل غياب الرقابة وضعف الإدارة الحكومية عائق كبير يواجهه رواد مستشفى حمد الطبي التي تعد من أهم مستشفيات الدويلة الخليجية، خصوصا انتشار التدخين في الطرقات وغرف المرضى، والسماح بدخول أطعمة غير صحية للعنابر المجهزة طبيا.

واشتكى عدد من المواطنين من مخاطر إدخال الأطعمة والحلويات والمشروبات الغازية للمرضى في مستشفيات حمد الطبية، الأمر الذي ينعكس سلباً على صحتهم ويفشل الخطة العلاجية التي يضعها الفريق الطبي المعالج، لافتين إلى أن الأطعمة والشوكولاتة والزهور أبرز ما يصطحبه الزائر للمريض المقيم في مستشفيات حمد الطبية، والذين لا يجدون من يمنعهم من إدخال هذه الأطعمة للمرضى.

ولفت المواطنين الذين تحدثوا لصحيفة الراية المحلية أن الأطعمة ربما تكون أقل ضرار إذا ما قورنت بالسماح بالتدخين وعدم منعه داخل المستشفى، ناهيك عن قيام البعض باستخدام ملطفات الجو والبخور بغرف المرضى، الأمر الذي قد يضر بصحتهم.

وقال المتضررون إن: مؤسسة حمد الطبية لديها قسم تغذية متطور يقدم وجبات صحية تناسب المرضى ومعدة وفقاً لكل حالة مرضية تحت إشراف فريق من أخصائيي التغذية والطهاة.

وأضافوا أن المرضى الذين يبيتون في المستشفيات بعد العمليات الجراحية أو ممن تفاقمت حالاتهم الصحية وأجبروا على المبيت في المستشفى يفترض أن يتبعوا نظاماً غذائياً محدداً وصارماً من قبل الطبيب، وإدخال المأكولات لهم يمكن أن يتسبب لهم في مضاعفات لا تحمد عقباها، مطالبين إدارة مؤسسة حمد الطبية بوضع شروط من شأنها الحد من ظاهرة إدخال المأكولات والحلويات إلى المستشفيات، مع العمل على الحد من ظاهرة تزيين غرف الولادة فضلاً عن ضرورة التشديد فيما يتعلق بمواعيد الزيارة تحقيقاً لراحة المرضى.

وقال عبد الهادي الحميدان، أحد رواد المستشفى إنه يستغرب من هذه الظاهرة التي تحتاج إلى إعادة نظر من المسؤولين في مؤسسة حمد، حيث إن إدخال عائلة المريض أو أقاربه للأطعمة والمشروبات يمكن أن تضر بصحته أو تسبب له مضاعفات، لافتاً إلى أن بعض المرضى يبيتون في المستشفى للعلاج من ارتفاع في سكر الدم وبإمكان قطعة حلوى أو احتساء العصير أن ترفع نسبة السكر في دمه بشكل يضر بصحته ويصعب من عملية علاجه.

ولفت إلى أنه يرفض فكرة أن تجلب عائلة المريض الأكل المنزلي وليس المطاعم فقط خاصة أن الطبيب يعرف جيداً نوعية الطعام الذي يفترض أن يتناوله المريض بناء على حالته الصحية، مطالباً بمنع إدخال أي نوع من أنواع الأطعمة حتى لو كانت صحية من وجهة نظر عائلة المريض.

وأكد أن المستشفى الذي يروج تنظيم الحمدين أنها من أفضل مستشفيات الشرق الأوسط تغيب عنها الرقابة على الأطعمة، كما أنها لديها مطبخ متكامل يتم فيه إعداد أفضل أنواع المأكولات والمشروبات، إلا أنه غير مستغل بشكل جيد.

وطالب الحميدان بالحد من ظاهرة تدخين المرضى المبيتين في المستشفى مقابل بوابة مستشفى حمد أو الوكرة والتي تحتاج إلى وقفة جادة من الأطباء وإدارة المستشفى، داعياً إلى توظيف رجال أمن قطريين للحد من هذه الظاهرة بحيث يطالبون بشكل مباشر المتواجدين مقابل بوابات المستشفى بوقف التدخين مع العمل على تعليق لوحات تحذر من ذلك حفاظاً على صحة رواد المستشفيات.

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ومن جهته استنكر خليفة العمادي ( مواطن قطري) ظاهرة تزيين غرف الولادة وجلب الأطعمة والمشروبات والتوزيعات معتبراً أنها غرف للمبيت بعد الولادة وليست قاعة ضيافة، ويفترض على المرأة أن تقوم بهذا كله في منزلها بعد خروجها في المستشفى.

وأوضح أن ظاهرة جلب الحلويات والشوكولاته والورود أيضاً من الظواهر التي يجب أن يعاد النظر فيها خاصة أن بعض المرضى يستقبلون عشرات الزوار الذين يجلبون معهم الحلويات والشوكولاته والزهور حيث تتمتلئ الغرف بالعشرات منها، ويجب على الزائرين أن يرسلوها لمنزل المريض والتوقف عن جلبها إلى المستشفيات.

وأكد أن إدخال الأطعمة والمشروبات الغازية للمرضى من الظواهر السلبية التي تتطلب وقفة جادة من إدارة مؤسسة حمد الطبية وجميع المستشفيات التابعة لها، حيث يدخل العديد من عائلات المرضى المأكولات بجميع أنواعها ودلال القهوة والشاي والحلويات دون اعتراض من موظفي الأمن الذين يسمحون بدخول تلك المأكولات فضلاً عن السماح بدخول موظفي توصيل المطاعم إلى غرف المستشفى لتسليم طلبات الأكل.

واعتبر أن الطعام الذي يوصي به الطبيب للمريض يقدم بناء على الحالة المرضية للمريض ويفترض أن يتابع أقارب المريض ذلك ويلتزمون بالأطعمة التي تقدم في المستشفى وعدم جلب الأطعمة للمريض من الخارج حتى لو كان بناء على طلب المريض. ولفت إلى أن المريض مرتبط بمواعيد يحددها الطبيب لتناول الطعام وممكن أن يكون لديه جلسة تحاليل حيث يفرض الطبيب عليه الصيام لساعات قبل إجرائها، لافتاً إلى ضرورة فرض رقابة صارمة للحد من هذه الظاهرة، ومؤسسة حمد يفترض أن تصدر قراراً مشدداً في هذا الشأن.

ودعا حسن البدر إلى محاربة السلوكيات الضارة التي تصدر من أقارب المرضى مثل قيامهم بجلب الأطعمة والمشروبات الغازية والسجائر للمريض كما أن بعضهم يبالغ ويتعمد العبث بطبيعة الأجواء داخل حجرة المبيت مثل تركيب معطرات الجو واستخدام البخور وغيرها من الأساليب التي يمكن أن تشكل ضرراً على صحة المريض أو المرضى الآخرين في حال كانت الغرفة مشتركة.

وشدد على أهمية أن تكون لدى المجتمع ثقافة تقليل مدة زيارة المريض وعيادته معتبراً أن مدة الزيارة يفترض أن لا تتعدى 5 دقائق كما يجب عدم جلب الأطعمة والشوكولاته والحلويات والزهور للمريض وتأجيل كل ذلك لما بعد خروجه وأن يكون إهداؤها له في منزله.وتساءل عن السبب وراء المبالغة في إحضار المأكولات إلى المرضى حيث لا يتوقف الأمر على القهوة والشاي بل إن بعض العائلات تقوم بجلب أكلات دسمة للمريض مثل الأرز واللحم بحجة أن المريض لا يفضل طعام المستشفى على الرغم من منع الطبيب تلك الأكلات عليه ولكن أهل المريض لا مانع لديهم وحجتهم لا نستطيع أن نرفض مطالبه.

طالب علي النعيمي إدارة مستشفى حمد عدم السماح بدخول دراجات وسيارات خدمة توصيل الأطعمة إلى المستشفيات، لافتاً إلى أن خدمة توصيل الأطعمة تنشط في فترتي الغداء والعشاء حيث يطلب المرضى أو عائلاتهم الأطعمة من المطاعم دون مراعاة بالمخاطر التي يمكن أن يتسببوا بها للمريض من احتمالية إصابته بالتسمم الغذائي خاصة أن بعض المطاعم قد تكون غير مهتمه بشروط النظافة وهو ما يؤدي غالباً إلى إرباك الخطة العلاجية للمريض.

وأكد أن دور إدارة المستشفيات مهم بأن لا يسمحوا بدخول الوجبات من الخارج، كما يجب على إدارة المستشفيات أن تقوم بدورها في توعية المريض وعائلته من مخاطر تلك السلوكيات معتبراً أن الطبيب يحدد نوع الحمية الغذائية للمريض والمدة التي يفترض أن يستمر فيها على هذه الحمية فضلاً عن الأصناف المسموحة والممنوعة.