طلاب الصف المعلمين يشكلون بأجسادهم «قارة أفريقيا» أمام الرئيس السيسي

الموجز اصطف طلاب الدفعة 157 لمعهد ضباط الصف المعلمين في حفل تخرجهم، على شكل قارة أفريقيا، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال فعاليات حفل التخرج أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض مهاراتهم. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل تخريج الدفعة 157 ضباط صف متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين بمدينة التل الكبير.

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