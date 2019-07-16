رد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على سؤال قبيل مشاركته في جلسة المناقشة في ​مجلس النواب​، عن عقد جلسة حكومية لتقديم قطع الحساب، قائلا: "خلينا نخلص الآن بمجلس النواب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري بعد وصوله الى المجلس النيابي: خلينا نخلص الآن بمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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