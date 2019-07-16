كوريا الشمالية تحذر من أن المناورات الاميركية-الكورية الجنوبية ستؤثر على محادثات الملف النووي

حذرت ​كوريا الشمالية​ من ان المناورات العسكرية الاميركية-الكورية الجنوبية التي ستجري الشهر المقبل "ستؤثر" على المحادثات المقترحة في الملف النووي بين ​بيونغ يانغ​ و​واشنطن​.

وهو أول موقف كوري شمالي حول هذه المسألة منذ ان وافق الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​ خلال لقاء مفاجئ في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين على استئناف محادثات نزع الاسلحة النووية لبيونغ يانغ المجمدة.